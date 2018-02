Fiction, Immaturi celebra Noto e Marzamemi

Noto - Grande vetrina per Noto, le immagini andate in onda su Canale 5 durante la quinta puntata di "Immaturi – La serie", in cui sono stati riassunti, in pochi ma intensi minuti, le bellezze del Sudest siciliano. Noto, Marzamemi e Vendicari protagoniste delle location scelte per la fiction Tv Mediaset.

Riconoscibili il cortile di Palazzo Nicolaci (che nella fiction diventa l’hotel che ospita gli Immaturi in gita), la scalinata della Cattedrale con sullo sfondo la facciata imponente e giallo splendente, gli interni della cappella del Santissimo Salvatore, la vista dal campanile di San Carlo e l’ingresso di quello che era l’ex istituto Magistrale (ancora chiuso ma che nella fiction è diventata la caserma dei Carabinieri). Di Marzamemi è stata sottolineata la movida notturna in piazza Regina Margherita mentre Vendicari ha incantato tra storia e natura grazie a quel che resta della tonnara e al suo mare cristallino.