Quelli che rubavano bestiame e spacciavano droga, altri tre arresti

Ragusa - Altre 3 ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dai Carabinieri di Ragusa nell’ambito dell’operazione di polizia giudiziaria denominata “Proelio” con cui, nel mese di giugno 2017, avevano sgominato un’associazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e a furti di bestiame tra la Calabria e la Sicilia, arrestando 19 soggetti, siciliani e calabresi.

I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale del Riesame di Catania che, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha stabilito che gli indagati dovranno rispondere anche del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per aver fatto parte del clan di “Cosa Nostra” operante a Vittoria e Comiso.

I soggetti colpiti dalla nuova ordinanza di custodia cautelare sono:

Carmelo Battaglia, 42 anni, detenuto a Siracusa poiché già arrestato nella prima fase dell’operazione;

Francesco Fragapane, 38 anni, detenuto a Tolmezzo (Udine), anch’egli già arrestato nella prima fase dell’operazione e recentemente coinvolto in un’altra operazione antimafia del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento,

Salvatore Modica, 48 anni, non arrestato nella prima fase dell’operazione e ora sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

In particolare Carmelo Battaglia, oltre che dei numerosi reati per i quali era già stato arrestato, ora dovrà rispondere anche del reato di associazione mafiosa, mentre Fragapane e Modica dovranno rispondere del reato di traffico di stupefacenti.