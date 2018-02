Ragusa, arrestato spacciatore in un centro per richiedenti asilo

Ragusa - E' stato arrestato dalla polizia Ihiehie Lucky nato in Nigeria, 22 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare di Hashish.

Era stato notato un via vai sospetto di giovani nei pressi del Centro di Via Lupis a Ragusa.

Per settimane sono stati osservati i movimenti e lo stazionare di giovani nei pressi del centro.

Dopo vari servizi di appostamento, appena è stato notato lo scambio droga il nigeriano è stato arrestato.

La perquisizione domiciliare effettuata presso il centro di via Lupis (piena la disponibilità del gestore e del personale impiegato), ha permesso di rinvenire diverse dosi di hashish pronte per la vendita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Al nigeriano richiedente asilo, la commissione per il riconoscimento per lo status di rifugiato non ha accolto l’istanza e lo straniero ha presentato ricorso tuttora in via di valutazione.

Il GIP, all’esito della convalida dell’arresto richiesta dalla Procura della Repubblica, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso il medesimo centro.