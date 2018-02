Accordo per l'esportazione di agrumi siciliani in Polonia

42 tonnellate di agrumi siciliani sono stati esportati in Polonia grazie ad un accordo siglato con la catena di distribuzione polacca Biedronka. E' la Rete d'imprese "People of Sicily" nata dopo la missione di internazionalizzazione promossa dal Distretto Agrumi di Sicilia con l'Istituto del Commercio Estero tra fine 2016 e inizio 2017 ad aver portato a casa questo risultato.

La mission del Distretto non è la commercializzazione, ma la costruzione di opportunità per le imprese aderenti tessendo rapporti,

favorendo occasioni di incontro e dialogo con altri mercati, mettendo in campo azioni di comunicazione, incentivando l'aggregazione fra gli operatori della filiera agrumicola siciliana. Una buona occasione per i produttori siciliani anche se, sicuramente, tutto questo non basta a salvare un'agricoltura siciliana sempre più in crisi a causa dei prezzi troppo bassi.