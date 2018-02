Ragusa, una mostra di Paolo Vetri

Ragusa - Mostra: Il sogno della realtà. Paolo Vetri e la Cattedrale di Ragusa

Autore: Paolo Vetri (1855-1937)

Curatori: Andrea Guastella, Sebastiano Patanè

Organizzazione: Museo della Cattedrale di Ragusa, Associazione Culturale Aurea Phoenix

Patrocini: Rotary Club di Ragusa, Comune di Ragusa

Catalogo: Aurea Phoenix Edizioni (testi: Andrea Guastella; introduzione: Calogero Rizzuto)

Luogo: Museo della Cattedrale, Corso Italia 87, Ragusa

Recapito telefonico: 0932621599

Inaugurazione: 25 febbraio 2018, ore 18.00

Durata: 25 febbraio – 25 marzo 2018

Orari: da martedì a sabato: 10.00-13.00; 16.00-19.00; domenica: 10.00-13.00; lunedì chiuso

Domenica 25 febbraio 2018, alle ore 18.00, presso il museo della Cattedrale di Ragusa, il Sovrintendente ai BB.CC.AA. di Ragusa Calogero Rizzuto inaugurerà la mostra Il sogno della realtà. Paolo Vetri e la Cattedrale di Ragusa, a cura di Andrea Guastella e Sebastiano Patanè.

La rassegna, realizzata dal Museo della Cattedrale e dall’Associazione Aurea Phoenix col patrocinio del Rotary Club e del Comune di Ragusa, vuole essere il primo passo in direzione di uno studio storico, e dunque attento tanto alla materialità delle opere quanto alla cultura immateriale che ne accompagna la creazione, dei tesori della Cattedrale di Ragusa, a cominciare dal San Giovanni nel deserto di Paolo Vetri, pala d’altare da poco restaurata, il cui segno “essenziale, che non si perde in fronzoli, a tratti quasi iperrealistico eppure carico di effetti teatrali […] non mancherà […] di influenzare i maestri che si avvicenderanno nella decorazione della chiesa e contribuirà di sicuro alla rinascita artistica conosciuta da Ragusa col fiorire di autori locali in anni più recenti” (Andrea Guastella).

Accanto al San Giovanni saranno esposti un inedito autoritratto di Vetri, un suo studio per un affresco e l’incisione, riprodotta sull’Illustrazione Italiana, del San Gregorio Magno, altra importante pala d’altare di Vetri conservata presso la Cattedrale di Ragusa, la cui genesi è ricostruita nel catalogo della mostra.

Saranno impegnati nell’accoglienza dei visitatori anche gli alunni dell’I.I.S. “G. B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi”, impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro con l’Associazione Culturale Aurea Phoenix.