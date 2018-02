Aria gelida dalla Siberia, calo delle temperature durante il week end

Un'ondata di freddo anomala, proveniente dalla Siberia, è in arrivo per il fine settimana in tutto il centro-sud. Su tutta l'Europa centro-orientale irrompe un blocco di aria di origine siberiana che porterà un crollo delle temperature, il fenomeno potrà interessare anche l'Italia a partire da domenica prossima, in particolare le regioni settentrionali.

Anche gran parte della Sicilia, già da oggi è interessata da piogge e temperature in calo. Stessa storia in Emilia, Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio. Da domani la situazione peggiora con nuvole su tutta Italia e temperature massime in calo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche.

"Fino a domenica - proseguono i metereologi - ci saranno nuvole e piogge sparse su gran parte d'Italia su cui continueranno ad affluire correnti fredde di origine polare. Porteranno anche nevicate fino a bassa quota sui rilievi del Nord, con probabili sconfinamenti anche in Valpadana".