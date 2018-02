Ispica, Pluchinotta incontra le associazioni di categoria

Ispica - L’assessore allo Sviluppo Economico e al Turismo Giuseppe Pluchinotta ha incontrato ieri al Comune i rappresentanti della Cna e della Confcommercio. Si è trattato del primo incontro ufficiale in qualità di Assessore. Erano presenti, per la Cna, Carmelo Caccamo responsabile Cna Ispica, Carmelo Re portavoce Cna Turismo e Commercio e Giovanni Brancati Segretario Provinciale della Cna. Per la Confcommercio era presente Corrado Lupo. Oltre all’assessore Pluchinotta hanno preso parte all’incontro anche il sindaco Pierenzo Muraglie e l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Fronterrè. Vari i temi trattati: la costituzione del Centro Commerciale Naturale, l’istituzione della Consulta per il Turismo, la necessaria presenza del comune di Ispica alle Manifestazioni e Fiere internazionali sul turismo e sull’agroalimentare, la necessità di pianificare un cartellone di eventi e manifestazioni per la città coinvolgendo vari attori locali. “E’ stato un incontro interlocutorio e costruttivo – dichiara l’assessore Pluchinotta – a testimonianza dell’importanza che rivestono le imprese del territorio. Da entrambe le parti è emersa l’esigenza e la volontà di instaurare un percorso che tenga conto, da un lato, dei bisogni della città e, dall’altro, del tessuto economico locale. Tanti gli argomenti trattati che meritano sicuramente incontri costanti. Quello di ieri è soltanto il primo e preliminare confronto di una lunga serie. È mia intenzione infatti allargare le occasioni di incontro tenendo sempre il dialogo e il confronto come metodo”.