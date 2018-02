Roberto Lipari: politici, fate un po' di meno. VIDEO

Spopola fra i comici il concorso "Vinci Salvini", il premio lanciato in rete dal segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che ha suscitato non poche perplessità e ilarità fra chi ne è venuto a conoscenza. Il concorso consiste in questo: più like metti alla pagina di Salvini, più hai la possibilità di vincere un incontro con Salvini. Saranno quattro, alla fine, i fortunati che potranno prendere un caffè personalmente con il segretario della Lega.

Il comico siciliano Roberto Lipari non si è fatto sfuggire l'occasione di dire la sua su questo concorso "che ha come premio una punizione" e teme l'effetto emulazione degli altri candidati: "Con Berlusconi vinci una cena elegante", con Matteo Renzi "Alla fine della cena si divide. Come la sinistra", con Liberi e Uguali "si paga alla romana", con Giorgia Meloni "Di Romano ha solo il saluto" e infine coi Cinque Stelle "Pagano loro, ma io li seguo fino alla cassa". Poi, ne approfitta per lanciare l'hashtag #Unpodimeno: un appello per evitare di promettere la luna, perchè le iperbole della realtà appartengono ai comici, non ai politici. Insomma, non rubategli il mestiere.