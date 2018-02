Si chiama Vincenzo Sorge il lentinese con 42 kg di Marijuana

Chiaramonte Gulfi - Si chiama Vincenzo Sorge l'uomo che è stato beccato dalla polizia con 42 kg di marijuana in auto nelle campagne chiaramontane: 38 anni, originario di Lentini, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: per la precisione erano 42.7 kg.

Domenica mattina intorno alle 10.00 una pattuglia della Polizia Stradale di Vittoria durante il normale servizio di controllo del territorio intimava l’ALT ad un veicolo in transito sulla SS 514 all’altezza di c.da Dicchiara.

il conducente dapprima rallentava ma subito dopo si dava alla fuga in direzione di Catania.

Dopo qualche kilometro il conducente abbatteva la recinzione di un terreno agricolo per dileguarsi tra le campagne.

Grazie alla collaborazione degli uomini del Commissariato di Lentini veniva individuata l’abitazione del proprietario dell’auto e quella del probabile conducente.

Dopo lunghe ore di appostamento sotto casa Sorge è stato notato a bordo dell’auto del padre mentre faceva rientro presso l’abitazione di famiglia. Di li a poco è stato catturato.

All’interno del bagagliaio vi erano 34 involucri di varie dimensioni per un peso complessivo lordo di circa 42.7 kg. La droga venduta al dettaglio avrebbe fruttato circa 400.000.