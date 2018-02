Ragusa: il ladro acrobata di Viale delle Americhe

Ragusa - Si è lanciato da un’altezza di diverse metri dopo aver ricavato una buca sul tetto di un esercizio commerciale di Ragusa.

Avuto così accesso all’interno ha iniziato a depredare di ogni oggetto di valore l’attività.

I movimenti sospetti sono stati notati dalla polizia che hanno colto l'uomo mentre caricava sulla sua auto un grosso televisore di ultima generazione. I fatti si sono verificati durante la notte in Viale delle Americhe ai danni di un’attività commerciale che si occupa di rivendita di oggetti di seconda mano.

Durante un servizio, è stata notata un’autovettura sospetta parcheggiata nei pressi di Viale delle Americhe e così il giovane è stato sorpreso mentre con fatica trasportava un grosso televisore a schermo piatto per caricarlo all’interno dell’auto.

Alla vista dei poliziotti il giovane si è dato alla fuga cercando di fare perdere le proprie tracce nei campi vicini, ma è stato bloccato.

Oltre al televisore è stata recuperata altra refurtiva composta da una somma in denaro, marche da bollo, carte di credito, stecche di sigarette ed altri oggetti trafugati all’interno dell’Ufficio del titolare e tra gli scaffali dell’esercizio commerciale.

Dalla successiva perquisizione all’auto è stato rinvenuto tutto l’occorrente per la commissione di furti con scasso, tra cui un flex professionale, un martello, diversi giravite e una torcia portatile.

Sul posto si è portato il proprietario del locale a cui è stato restituito quanto sottratto.

L’autore del furto successivamente è stato medicato preso il pronto soccorso per le ferite riportate nel salto nel vuoto fatto per accedere all’interno della struttura.

Malaj Qemal, cittadino albanese di 28 anni è stato arrestato per furto aggravato e su disposizione del P.M. di turno D.ssa Giulia Bisello tradotto presso il carcere di Ragusa.