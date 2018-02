Ryanair riduce il Comiso-Malpensa a cinque giorni la settimana

Comiso - Tagliati il martedì e il mercoledì. Ryanair ha caricato il volo da Comiso per Milano Malpensa (e viceversa) per la prossima stagione invernale che parte da novembre 2018 e si concluderà nel marzo 2019 non più con frequenza giornaliera, ma per soli cinque giorni la settimana. Stando al sito ufficiale Ryanair sarebbero stati cancellati i voli del martedì e del mercoledì. Una grave perdita e un brutto segnale. Per l'aeroporto e non solo.