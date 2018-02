Vittoria: Minori e genitori nei social. Un incontro con Francesco Pira

Vittoria - "Tutela dei Minori e Genitorialità nell'era dei Social". Questo il tema di un seminario che si terrà il prossimo sabato 24 febbraio 2018 alle ore 10 presso la Sala "E. Giudice" (Chiostro delle Grazie) a Vittoria. Un evento organizzato dal Comune di Vittoria, dal Consultorio Familiare con collaborazione del Kiwanis Club e la collaborazione di associazioni e istituti. Ad organizzarlo Lorena Galesi, pedagogista e coordinatore provinciale dell'Associazione Nazionale Pedagogisti. Dopo i saluti del Sindaco Giovanni Moscato e dell'assessore ai Sevizi sociali Daniele Barrano, seguiranno le relazioni del professor Francesco Pira, Sociologo e Docente di Comunicazione Università di Messina, della dottoressa, Lorena Galesi, Pedagogista e Coordinatore Provinciale Anpe, Maria Angela Viscuso, presidente Ente Nazionale antiviolenza, dell'avvocato Valentina La Rocca del foro di Siracusa, la dottoressa Vania Blanco, Psicologa e Vice Presidente ELIEA – Istituto di Ricerca e Studi Criminologici-Forensi. Modera il dottor Gianni Molè, Segretario Provinciale dell'Assostampa.

Il seminario nasce per assicurare un momento di confronto costruttivo sui temi socio-culturali inerenti la tutela dell'integrità della persona sia essa un minore e/o adulto, nel rispetto delle differenze di genere, di provenienza e dello status socio-economico di appartenenza. Per far fronte alle sollecitazioni dettate da una società multietnica, globale e digitale abbiamo ritenuto utile realizzare un incontro/ dibattito formativo a sostegno di famiglie, scuole e associazioni presenti nel territorio ,per promuovere la cultura dell'integrazione, dell'accoglienza e soprattutto del rispetto reciproco ,contro ogni forma di aggressione e violenza nel rispetto dei principi normativi della Legislazione vigente.

Gli interventi dei relatori riguarderanno azioni di prevenzione, intervento e strategie specialistiche, in coerenza con i principi normativi della recente legislazione in materia di tutela dei minori Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" in sinergia con le indicazioni del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ,del Garante della Privacy e delle autorità di pubblica sicurezza. E' prevista la presenza di dirigenti scolastici, docenti , genitori, operatori sanitari, istituzioni, associazioni ,club service, amministratori comunali e semplici cittadini interessati al tema di Vittoria, della provincia di Ragusa e dell'hinterland.