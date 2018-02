Audizioni per l'orchestra del Teatro Massimo di Palermo

Palermo - La Fondazione Teatro Massimo indice un’audizione per professori d’orchestra:

- PRIMO DEI SECONDI VIOLINI CON OBBLIGO DELLA FILA;

- VIOLONCELLO DI FILA;

- PRIMO CLARINETTO CON OBBLIGO DEL TERZO;

- TERZA TROMBA CON OBBLIGO DELLA PRIMA, DELLA CORNETTA E DELLA FILA;

- BASSO TUBA CON OBBLIGO DEL TROMBONE CONTRABBASSO, DELLA TUBA CONTRABBASSA E DEL CIMBASSO

per scritturazioni a termine secondo le esigenze artistiche esclusivamente per la stagione 2018.

Requisiti di ammissione

- Età non inferiore ai diciotto anni alla data entro la quale devono pervenire le domande di ammissione;

- Cittadinanza italiana, comunità europea ed extra europea;

- Diploma o titolo di studio equipollente in relazione allo strumento richiesto.

Domanda di ammissione



Le domande di ammissione dovranno essere trasmesse tramite mail all’indirizzo ufficiocontratti@teatromassimo.it

entro il:

- 9 aprile 2018 per le audizioni del 16 aprile (Primo dei secondi violini con obbligo della fila, Violoncello di fila, Terza tromba con obbligo della prima, della cornetta e della fila);

entro il:

- 16 aprile 2018 per le audizioni del 23 aprile (Primo clarinetto con obbligo del terzo, Basso tuba con obbligo del trombone contrabbasso, della tuba contrabbassa e del cimbasso).

Prove e programma di esame



Le audizioni si terranno a Palermo, presso il Teatro Massimo, Piazza Verdi 90138 Palermo, nei giorni:

Lunedì 16 aprile 2018 ore 10.00

PRIMO DEI SECONDI VIOLINI CON OBBLIGO DELLA FILA



Lunedì 16 aprile 2018 ore 14.00

VIOLONCELLO DI FILA



Lunedì 16 aprile 2018 ore 16.30

TERZA TROMBA CON OBBLIGO DELLA PRIMA, DELLA CORNETTA E DELLA FILA



Lunedì 23 aprile 2018 ore 10.00

PRIMO CLARINETTO CON OBBLIGO DEL TERZO



Lunedì 23 aprile 2018 ore 15.30

BASSO TUBA CON OBBLIGO DEL TROMBONE CONTRABBASSO, DELLA TUBA CONTRABBASSA E DEL CIMBASSO

Per ulteriori informazioni sui programmi, basta visitare il sito della Fondazione Treatro Massimo Palermo.