Autostrada Ragusa-Catania, Dipasquale incontra Renzi

Ragusa - Oggi incontro a Palermo tra il parlamentare regionale del Partito Democratico, on. Nello Dipasquale, e il Segretario nazionale del Pd Matteo Renzi insieme al Sottosegretario on. Davide Faraone.

All’ex premier Dipasquale ha sottoposto il problema relativo allo stop del progetto per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania.

“Ho ribadito a Renzi che è necessaria l’attenzione del Governo nazionale per non deludere le aspettative dei ragusani - racconta il parlamentare ibleo - e ho appreso che il Segretario ha già discusso dell’argomento con i Presidente Gentiloni. Anche Renzi è rimasto sorpreso per l’inghippo burocratico di questi ultimi giorni e mi ha assicurato d'essersi già attivato per ottenere il superamento del problema. Il territorio ibleo attende da anni questa infrastruttura e c’è l’impegno del Pd ad andare avanti speditamente”.

“Un’altra valutazione fatta dal segretario del Partito Democratico - conclude Dipasquale - riguarda proprio le energie che questo governo ha impiegato per puntare al traguardo della realizzazione. E’ stato proprio il Governo Renzi a finanziare l’opera, a seguire tutti i passaggi compreso quello consumato su suggerimento del Sottosegretario Faraone presso il Ministero dell’Ambiente e adesso quello Cipe. I primi ad avere interesse che tutto questo lavora non vada perduto siamo proprio noi del Pd”.