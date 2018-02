Massoni d'Italia, a Ragusa

Ragusa - Coperti o in sonno. Segreti e sodali. Armati di triangolo e cassuola. In una parola: massoni, fratelli muratori in grado di aiutarsi nelle umane vicende, fatte di cose dicibili e meno. Il primo marzo a Ragusa si terrà un rendez vous, riservato, in ombra, massonico. Fra massoni. Massoni seri, del Grand'Oriente d'Italia, con vestito nero, camicia e guanti candidi, propri di chi non lascia traccia del proprio passaggio, e ovviamente grembiulino.

I gran maestri ragusani si incontreranno in occasione della Giornata della Fierezza Massonica, in una abitazione del centro storico di Ragusa Superiore, dalle 18 alle 21, nella nuova Casa Massonica di Ragusa del Grande Oriente d'Italia, la cui sede nazionale è a Palazzo Giustiniani, a Roma. Che onore, che meraviglia.