Ragusa, se qualcuno cade dalla ringhiera

Ragusa - In Ragusa Ibla, vicino ad una rinomata struttura ricettiva sita in via Tenente Distefano, circa sessanta giorni fa si è scaraventata al suolo una ringhiera molto pesante in ferro battuto che fungeva da parapetto in una zona a dislivello.

Per fortuna non si è accaduto alcun danno a persone o cose e i tecnici del Comune hanno spostato la ringhiera, posizionandola all'interno di un'abitazione privata con la promessa di ripristinare il tutto in breve.

A distanza di due mesi, però, tutto è ancora irrisolto, come appare evidente dalle foto scattate in loco, ed il problema per l'incolumità pubblica persiste, essendo il posto frequentato da bambini, anziani e turisti. A seganlarlo, Sergio Arezzo portavoce Fratelli d'Italia circolo di Ragusa.