Resort e villaggi: in palio, 500 posti di lavoro. Selezioni anche a Ragusa

Lavoro? Nei villaggi estivi e nei resort, in palio 500 posti. Scattano le selezioni per impieghi che valgono da 450 a 1.500 euro al mese e che possono essere un’occasione, a patto che si abbia voglia di lavorare anche fuori dalla Sicilia e mentre gli altri sono in vacanza. Le selezioni sono gestite dal servizio Eures in collaborazione con i Centri per l’impiego della Regione e inizieranno a partire da metà marzo.

I primi 300 posti li mette in palio l’agenzia Obiettivo Tropici che cerca soprattutto animatori, anche senza precedenti esperienze. L’agenzia selezionerà capi animazione, animatori di mini club e junior club, personale sportivo per fitness e tiro con l’arco, assistenti ai bagnanti, coreografi/scenografi, ballerini, cantanti (anche da piano bar con strumentazione propria). Richiesta una età minima di 18 anni e la conoscenza di almeno una lingua fra il tedesco, l’inglese, il ceco e il polacco.

Chiunque punti a questi posti deve assicurare una disponibilità minima di 4 mesi per le sedi italiane e di 6 mesi per quelle straniere. I villaggi in cui la Obiettivo Tropici spedirà i selezionati si trovano in Lombardia, Trentino, Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia e Campania. E poi ci sono quelli esteri in Spagna, Grecia, Tunisia, Egitto, Cuba, Santo Domingo, Brasile, Oman, Zanzibar, Madagasgar e Jamaica. Le selezioni a Palermo si svolgeranno al centro per l’impiego di viale Praga il 21 marzo. Per partecipare occorre inviare il curriculum all’indirizzo mail info@obiettivotropici.it e per conoscenza anche a sicilia@obiettivotropici.it specificando nell’oggetto «selezioni obiettivo tropici Palermo».

La stessa agenzia selezionerà personale a Catania il 12 marzo, a Messina il 13, a Ragusa il 14 e ad Agrigento il 16. Per partecipare a queste selezioni basterà inviare una mail agli stessi indirizzi citati sopra specificando nell’oggetto la città e la data scelta.

Altri 200 posti sono messi in palio dalla E.V. Group. Le figure richieste sono capo animazione, responsabile diurno, coreografo, ballerino, responsabile di mini club e junior club, istruttore di fitness, istruttore di yoga, istruttore di zumba e altri balli, maestri di tennis e windsurf o canoa, animatori di contatto, cantanti, tecnici di suono e luci, scenografi e costumisti. In questo caso occorre dare la disponibilità per un periodo che va da un minimo di due a un massimo di sei mesi. Ed è probabile che si lavorerà fuori dalla Sicilia.



I curriculum vanno inviati all’indirizzo curriculum@equipevacanze.it indicando nell’oggetto «selezione animatori EV Group. Le selezioni si svolgeranno a Palermo, nel centro per l’impiego di via Praga, il 22 marzo.