Maltempo, Siberia? No, Pozzallo. FOTO GALLERY

Pozzallo - Una violenta grandinata ha letteralmente imbiancato la circonvallazione di Pozzallo (in foto) e ha creato non pochi disagi sulla Noto-Rosolini, a Ispica e anche sulla provinciale Modica-Ragusa, con notevoli rallentamenti del traffico e qualche problema di viabilità. I chicchi di grandine, spessi quasi un centimetro, si sono rovesciati improvvisamente subito dopo mezzogiorno. Non si registrano, al momento, particolari danni a cose o persone.