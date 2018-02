Caltanissetta: Assemblea dei testimoni di Geova di Ragusa e Siracusa

Caltanissetta - L’amore per il prossimo e per gli altri è sempre stato in primo piano nei discorsi di Gesù Cristo. Che valore può avere nel nostro tempo parlare della Legge del Cristo, quando la maggioranza delle persone affronta problemi personali,

familiari senza che nessuno abbia apparentemente una via d’uscita? Vivere una vita incentrata sull’altruismo, sull’amore per la famiglia e la cura dei giovani sarà al centro dei discorsi che verranno pronunciati all’ Assemblea dei Testimoni di Geova che si terrà a Caltanissetta. Interverranno circa 1600 Testimoni e simpatizzanti delle zone di Ragusa e Siracusa.

Il programma avrà inizio alle 9,40 e terminerà alle ore 16,00. Il discorso pubblico dell’Assemblea ha per tema: “Perché la Legge del Cristo è superiore?” e sarà pronunciato alle 11,00. Uno dei momenti più attesi dell’Assemblea è il battesimo di nuovi Testimoni che avverrà alle ore 11,30, preceduto da un discorso sul significato della dedicazione a Dio. Ogni anno in Italia circa 5.000 persone diventano Testimoni di Geova. Il programma dell’assemblea è scaricabile dal sito ufficiale www.jw.org (sezione pubblicazioni>libri), dove si possono trovare anche interessanti informazioni su dottrine e pratiche, nonché video sulle loro attività. Tutti coloro che lo desiderano sono invitati a questa speciale occasione. L’ingresso è gratuito. Ulteriori informazioni nel sito ufficiale dei Testimoni di Geova www.jw.org Referente locale per i media: Alberto Covato tel. 334-1653602 E-mail: albertocovato@gmail.com.