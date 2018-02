Modica, un concerto per il restauro dell'Annunciazione del Gagini

Modica - Domani Sabato 24 febbraio al Teatro Graibaldi a Modica si terrà il concerto "Music for Gagini" del’ensamble di fiati “Calamus” di Catania con la danzatrice Daniela Ferrarello. Lo spettacolo è stato organizzato dal Lions Club di Modica per celebrare i 40 anni della fondazione e per raccogliere dei fondi per il restauro dell'Annunciazione di Antonello Gagini sita nella chiesa del Carmine in piazza Matteotti a Modica.

L’Annunciazione fu realizzata dallo scultore palermitano tra il 1520/30 in marmo bianco e fu consegnata all’ Ordine Carmelitano nel 1532. Il restauro consentirà di rimuovere gli stati di impurità e riportare il marmo all’iniziale splendore assieme ad alcuni parti colorate. Il Lions Club di Modica con questa iniziativa intende lasciare un ulteriore segno di impegno nel territorio di Modica, Ispica e Pozzallo ed inizialmente dopo la fondazione anche a Scicli.