Vittoria: le confraternite religiose. Un libro di Salvatore Audieri

Vittoria - Sarà giorno 2 marzo 2018, alle ore 17.30 presso Sala "E. Giudice" di Vtttoria la presentazione dell'ultima uscita editoriale della Baglieri Editrice, "Le confraternite a Vittoria: storia, arte e devozione" di Salvatore Audieri.

Ancora un'altra opera che schiude al pubblico i "tesori" del proprio territorio, rivelando dettagli e sfumature prima del tutto, o quasi, ignote. Un percorso che affronta il delicato e appassionato operato dei laici vittoriesi tra Seicento e Settecento e che in particolare approfondisce le origini dell'unica confraternita ancora in vita oggi sul nostro territorio, quella del SS. Crocifisso, a cui tutti i cittadini siamo debitori per aver permesso di tenere in vita una delle più belle commoventi tradizioni locali: il Dramma Sacro.

L'evento, promosso dall'editore, dall'associazione Antea e della stessa Congregazione del SS. Crocifisso, avrà come nucleo centrale la relazione di un esperto in materia, il Prof. Sac. Roberto Guttoriello, docente di Storia della Chiesa presso l'ISSR di Caserta e Aversa e direttore dei Beni Culturali della Diocesi di Sessa Aurunca.