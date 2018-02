Ragusa - Cristiano Rolando sbarca in America, precisamente nel New Jersey. Il film di Alessio Micieli, il giovane regista chiaramontano, è stato ed è tutt'ora proiettato in alcune sale cinematografiche anche fuori dalla Sicilia. Le prossime proiezioni di Cristiano Rolando sono le seguenti:

Lun 26/02 (21.00) Pozzallo (Giardino)

Mar 6/03 (21.00) Ragusa (Lumiere)

Lun 12/03 (21.00) Palermo (Ariston)

Mar 20/03 (21.00) Bologna (Nosadella).

Il film sta avendo un grandissimo successo e ha già fatto registrare sold out in quasi tutti i cinema in cui è stato proiettato. Alessio Micieli, grazie a questo lavoro, sostenuto da un cast simpatico e divertente, spontaneo e irriverente (composto da attori come Turi Seminara e Nunzio Quattrocchi), ha segnato un punto di non ritorno grazie a questo film che è, senza dubbio, un'evoluzione nella carriera di questo promettente regista.

Il film, adesso, sbarcherà in America e sarà visto dalle comunità italiane e siciliane che si trovano oltreoceano. La produzione sarà in America l'11 aprile e molto probabilmente la proiezione avverrà il 16 aprile nella città di Montclair, in New Jersey, città di New York. Ad majora.