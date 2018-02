Ragusa, Artemisia Resort vince il Travellers’ Choice 2018

Ragusa - Artemisia Resort annuncia oggi di aver ricevuto il riconoscimento di vincitore dei premi TripAdvisor Travellers’ Choice 2018, classificandosi al 4° posto su 25 a livello nazionale. I premi Travellers’ Choice sono stati determinati basandosi su milioni di recensioni e opinioni raccolte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor in tutto il mondo. TripAdvisor ha evidenziato le 8095 migliori strutture a livello globale in 94 paesi e otto aree geografiche di tutto il mondo.

Milioni di utenti hanno giudicato queste strutture eccezionali nelle rispettive categorie, aiutando a individuare le eccellenze dell’ospitalità di tutto il mondo per inspirare i viaggiatori a organizzare e prenotare viaggi indimenticabili.

“Orgogliosi di essere stati insigniti di un così alto riconoscimento, vogliamo ringraziare la clientela che ha saputo cogliere appieno l’anima di Artemisia Resort: la calorosa accoglienza ragusana, il far sentire sempre a casa l’ospite pur mantenendo alti gli standard qualitativi che ogni viaggiatore vuole trovare in una struttura ricettiva, l’essere riusciti a costruire un angolo di pace e relax all’interno di una tipica masseria siciliana.

I Travellers’ Choice Hotel Adwards, già vinti da Artemisia Resort nel 2014, rappresentano oggi il più autorevole premio del settore alberghiero. Tutto ciò è un vanto per i membri dello staff e per la nostra provincia: Il Resort è stata l’unica realtà nel ragusano ed una tra le cinque a livello regionale ad aver ricevuto tale traguardo.

Pertanto cogliamo l’occasione per ringraziare coloro i quali hanno voluto lasciare un feedback sul noto portale internazionale aiutandoci a raggiungere questo importante traguardo.”