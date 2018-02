Aeroporto di Comiso, con la pistola in valigia, preso

Comiso - Intorno alle ore 20 del 21 febbraio all'aeroporto di Comiso, mentre venivano effettuati i controlli relativi al volo FR407 per Francoforte, una GPG della Soaco Security ha notato la presenza di un uomo che sembrava avere con sé un’arma da fuoco.

Il bagaglio è stato immediatamente bloccato e, insieme alla Polizia, veniva subito individuato il proprietario del bagaglio in partenza per Francoforte. Dal controllo effettuato si è accertata la presenza di una pistola all’interno del bagaglio a mano priva però di munizionamento e caricatore.

L'arma da fuoco veniva presa in consegna dalla Polaria e si procedeva contestualmente al controllo manuale di tutti i bagagli al seguito del passeggero e dei congiunti e al controllo manuale sulle persone in sua compagnia al fine di accertare, senza ombra di dubbio, che il soggetto non volesse portare l’arma con il relativo munizionamento a bordo dell’aeromobile anche con la complicità di parenti o amici. L'uomo era un cittadino americano in servizio presso la base militare di Sigonella.

L'uomo, in effetti, prestava servizio a Sigonella come Vigile del Fuoco e che non aveva alcun precedente penale.

Si accertava anche essendo un collezionista di armi, aveva dimenticato la pistola nella valigia nella fretta di fare il bagaglio.

L’arma comunque, una berretta calibro 9 corto, veniva sottoposta a sequestro e fatta immediatamente periziare da un tecnico il quale confermava che la stessa era perfettamente funzionate.

Lo statunitense veniva denunciato per porto abusivo di arma da fuoco e consegnato a personale militare americano che lo ha ricondotto a Sigonella.