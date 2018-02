Anziana trovata morta in casa a Ragusa, disposta autopsia

Ragusa - E' stata trovata in casa sua priva di vita una donna di 80 anni che viveva da sola in piazza Carmine, nel centro storico di Ragusa. L'allarme è stato lanciato dal medico curante della donna, preoccupato perchè la sua assistita non rispondeva in quanto doveva effettuare la consueta visita medica domiciliare.

Il fatto è avvenuto pochi giorni fa: è toccato ai vigili del fuoco sfondare la porta d'ingresso e fare la macabra scoperta. Apparentemente la donna è deceduta per cause naturali ma è stata disposta l'autopsia per escludere qualsiasi dubbio.

Foto: repertorio