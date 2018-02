Grave incidente sulla Modica-Ragusa. FOTO

Modica - Incidente stradale sulla strada provinciale Modica-Ragusa in direzione Modica all'imbocco del ponte Costanzo. A restare coinvolte una movolume Crysler, una Fiat Panda e un Camion.

L'impatto è stato violentissimo, e tre sarebbero i feriti, tutti trasportati all'Ospedale Maggiore di Modica. Per fortuna, però, le loro condizioni pare non siano gravi, nonostante le due vetture coinvolte abbiano subito il distacco del semiasse e altri pezzi di veicoli finiti in mezzo alla strada.

Code chilometriche e traffico rallentato. L'impatto si è verificato intorno alle 14.15. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco per estrarre alcuni passeggeri rimasti incastrati fra le lamiere.