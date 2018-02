Modica, avrebbero maltrattato un bambino, rinviate a giudizio due maestre

Modica - Due maestre in servizio presso una scuola materna di Modica sono state rinviate a giudizio. A deciderlo, il Gup del tribunale di Ragusa, Giovanni Giampiccolo. L'udienza si terrà il 21 settembre davanti al giudice monocratico. Si tratta di G.N., 45 anni, e G.S., 60 anni, accusate, nella qulità di insegnanti e nell’esercizio delle funzioni inerenti tale qualità, di avere tenuto atteggiamenti aggressivi ed ingiuriosi nei confronti di un minore di origine tunisina, i cui genitori si sono costituiti parti civile.

Il bambino, addirittura, sarebbe stato invitato a non andare più a scuola e lo avrebbero anche percosso con schiaffi sul viso, sulla testa e sui glutei. Il clima di tensione e di umiliazione sarebbe stato tale che il bambino non sarebbe andato a scuola dai primi mesi del 2014 fino ad aprile 2017. L'accusa, per entrambe, è di maltrattamenti sui minore con l’aggravante di avere commesso il fatto con abuso di potere e violazione dei diritti inerenti una pubblica funzione.