Modica, stalker condannato a cinque anni di carcere

Modica - 5 anni di carcere per un modicano di 32 anni accusato di stalking nei confronti della ex compagna di 31 anni. Alla lettura della sentenza, la donna è scoppiata in un pianto liberatorio. L’uomo è stato condannato anche all’interdizione dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni in favore della donna, in proprio e nella qualità di genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale sulla figlia minore.

Il modicano avrebbe stalkerato l’ex compagna per anni fino a quando quest’ultima non ha deciso di denunciare i fatti nel mese di ottobre del 2015. La donna è stata vittima di pedinamenti e inseguimenti e avrebbe avuto uno stadio d'ansia perdurante tanto da costringerla a cambiare abitudini di vita. Dopo la denuncia il Gip di Ragusa ha emesso un provvedimento restrittivo nei confronti dell'uomo, C.G., che gli imponeva di stare lontano dalla vittima almeno 200 metri.

Il PM aveva chiesto la condanna a due anni e sei mesi di reclusione ma il Gup è stato molto più severo. L’imputato, inoltre, aveva dei precedenti che risalivano al 2012 in quanto era stata scoperta una serra di marijuana all'interno di una sua proprietà in via Sacro Cuore a Modica.