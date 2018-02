Ex Provincia, due nomine a titolo gratuito in vista

Ragusa - Due nomine a titolo gratuito, per ottenere una consulenza qualificata in due ambiti: sport e turismo da un lato, edilizia scolastica dall'altro. Sarebbero quelle che il nuovo commissario straordianrio dell'ex Provincia, oggi Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, potrebbe firmare nelle prossime ore in favore di Mommo Carpentieri, già vicepresidente della Provincia, e di Tato Cavallino, modicano anch'egli, uomo politico e consigliere comunale. Gli incarichi entrambi a titolo gratuito.