Commissario Montalbano, il settimanale Oggi cita Ragusanews

Concedeteci un briciolo di vanagloria. Il settimanale Oggi in edicola la scorsa settimana cita Ragusanews per il credito fotografico del matrimonio del commissario Montalbano in spiaggia a Punta Secca. Il periodico intervista Sonia Bergamasco, che recita il ruolo di Livia, la quale anticipa come la scena del matrimonio sognato dal poliziotto di Vigata sia in realtà una scena corale.