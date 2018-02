Fedez e Chiara Ferragni: Leo non cresce bene, ora più riposo

Los Angeles - Fedez e Chiara Ferragni sono preoccupati. Sono stati due giorni da incubo per la coppia più famosa del web composta dal rapper e dalla fashion influencer, in attesa del loro primo figlio Leone che nascerà a giorni a Los Angeles.

"Mercoledì mattina - scrive Chiara in uno dei tanti post che ogni giorno pubblica sui suoi account social - siamo stati a fare l'ecografia di routine dalla nostra ginecologa. La pancia di Leo non stava crescendo come dovrebbe perchè la placenta diventa sempre più vecchia e non lavora come dovrebbe. Sono stata messa a riposo e devo realmente riposarmi rimandando tutti i miei appuntamenti di lavoro. Dovrò farmi visitare due volte a settimana per accertarmi che Leo stia bene. Oggi ho fatto la prima ecografia ed ho avuti ottimi risultati. Leo sta crescendo bene e forte". La Ferragni ha rimandato tutti i suoi appuntamenti di lavoro e anche Fedez che ha lasciato da qualche settimana l'Italia le sta vicino. Nelle foto l'abbraccia stretta e non le fa mancare le dimostrazioni di amore e affetto.

Poi le scuse ai fan: «Mi dispiace se le mie risposte su Instagram non saranno interessanti come al solito, ma raccontatemi le storie dei vostri parti, se vi va». È infine Fedez a mettere a tacere le malelingue. In molti avrebbero infatti insinuato che il problema di Chiara sia dovuto al fatto che mangia poco, ma il rapper risponde: "Se fosse così avremmo già risolto, quello della placenta è un problema di cui eravamo a conoscenza già dal bi-test". Esame che si effettua tra l'11esima e la 14esima settimana di gravidanza. Fedez, dal canto suo, ha pubblicato una foto in cui accarezza Chiara sdraiata su un lettino. Nel messaggio un cuoricino e le parole «il mio Leone». «Adesso Chiara si sta riposando ma va tutto bene. È veramente incredibile - dice il cantante - come da un giorno all’altro cambi la scala delle priorità e la vita ti faccia capire che forse avevi messo al primo posto cose che erano totalmente inutili. Quindi vi consiglio di godervi i momenti belli, non è facile farlo».

Fedez ha chiesto poi un favore ai fan: «Scrivete soprattutto a Chiara in questi giorni, tenetele compagnia mi raccomando. È bello condividere questo genere di cose. Non tanto per farvi sapere i fatti nostri, ma è un modo per esorcizzare dei momenti no e per sfogare. Se qualcuno ha avuto un’esperienza simile scriveteci».

I due, come anticipato da Ragusanews, si sposeranno a Noto. In settembre.