Di Maio: ministro dell'ambiente generale Sergio Costa

Roma - Luigi Di Maio ha annunciato in diretta televisiva il primo dei ministri della sua potenziale squadra di Governo. "Vengo dalla terra dei fuochi -ha detto Luigi Di Maio, candidato premieri dei Cinquestelle- e so che in ogni regione italiana c'è una terra dei fuochi. Il primo nome della mia squadra è un servitore delle istituzioni, il generale dei carabinieri Sergio Costa, che ha combattuto le ecomafie nella mia regione, la Campania. Lo propongo come Ministro dell'Ambiente del mio Governo. Ho già fatto il suo nome al segretario genrale del Quirinale per una questione di garbo istituzionale".

Il Generale di Brigata Sergio Costa è comandante della Regione carabinieri Forestale "Campania". Costa ha 59 anni, è laureato in Scienze Agrarie. L'annuncio è stato fatto da Di Maio a "1/2 h in più", su Raitre, condotto da Lucia Annunziata. Il generale Costa ha confermato all'agenzia Ansa la sua disponibilità ad assumere il dicastero qualora Di Maio diventasse premier.