Music for Gagini, a Modica

Modica - Successo al Teatro Garibaldi sabato sera per il concerto “Music for Gagini” tenuto dall’ensemble di 27 fiati Calamùs di Catania. L’evento è stato organizzato dal Lions Club di Modica per celebrare i 40 anni dalla fondazione e per raccogliere dei fondi per il restauro del complesso statuario dell'Annunciazione di Antonello Gagini sito nella chiesa del Carmine in piazza Matteotti a Modica. Lo spettacolo è stato presentato da Chiara Scucces, ed è stato impreziosito dalla presenza della danzatrice Daniela Ferrarello. Musiche classiche, yiddish e moderne quelle suonate dai Calamùs che fra i 27 componenti vanta dei clarinettisti iblei fra cui la modicana Adalgisa Poidomani cha ha incantato il pubblico con un assolo. Prima dello spettacolo è stato dedicato un spazio alla storia del Lions club di Modica ed ai progetti in corso a Modica, Ispica e Pozzallo. In un video sono stati riportati alcuni aspetti salienti dei service realizzati dai Lions e le testimonianze di coloro che il 5 marzo 1978 erano presenti alla fondazione del club : i soci fondatori Ugo La China e Giuseppe CIcciarella ed il past governatore Carlo Sartorio. La campagna raccolta fondi per il restauro dell’Annunciazione del Gagini proseguirà con altre iniziative che saranno realizzate nelle prossime settimane dal Lions Club di Modica.