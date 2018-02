Ragusa-Catania, il Ministero decide il 2 marzo

Ragusa - E' stata fissata per il prossimo 2 marzo 2018 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la riunione di insediamento della Commissione Lavori Pubblici relatrice della questione "Ammodernamento a quattro corsie della S.S. 514", la Ragusa-Catania. Compito della Commissione sarà quello di rendere il parere definitivo sulla questione, essendo stato alla stessa trasmesso, con nota n. 2252 del 2 febbraio 2018, dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto definitivo sull'opera in questione.