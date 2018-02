Lo Chef Vincenzo Candiano docente ospite alla Scuola Alma

Lo Vincenzo Candiano del Ristorante due stelle Michelin "Locanda Don Serafino", di Ragusa Ibla, è stato ospite di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, fondata nel 2004 da Gualtiero Marchesi. Formatosi come autodidatta, dopo le esperienze in Italia (presso il Ristorante "Da Caino", sotto la guida della chef Valeria Piccini), a Shanghai, New York, Dubai e Malta, chef Candiano ha conquistato la prima stella Michelin nel 2007 e la seconda nel 2013.

In ALMA, in qualità di docente ospite, chef Candiano ha incontrato gli studenti del Corso Superiore di Cucina Italiana, tenendo una lezione sulla sua cucina, che si nutre dei sapori e dei ricordi della tradizione siciliana: i suoi piatti sono regionali per gusto e contemporanei per estetica e concettualità.