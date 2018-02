Chiaramonte: Elvira Ballato candidata alla Camera con Civica Popolare

Chiaramonte Gulfi - Elvira Ballato sarà candidata con la Civica dell'attuale ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, nel collegio della Camera Paternò-Avola-Siracusa, per le politiche del prossimo 4 marzo.

Elvira Ballato è attualmente capogruppo al Consiglio Comunale di Chiaramonte Gulfi per la lista “Liberiamo la Città”, all'interno della maggioranza fedele al sindaco Sebastiano Gurrieri.

In Consiglio Comunale la Ballato è referente per i settori tradizione religiosa, ricamo artistico e fiere.

La sua presentazione ufficiale avverrà il 28 febbraio alle ore 21.00 in sala Sciascia.