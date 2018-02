Modica, provocò un incidente, denunciato 84enne per omissione di soccorso

Modica - La polizia locale ha denunciato un uomo di 84 anni, P.L., pensionato, accusato di omissione di soccorso. L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti e aveva omesso di soccorrere questi ultimi allontanandosi dai luoghi del sinistro.

L’incidente si era verificato lo scorso 15 febbraio in Via Risorgimento. Erano rimaste coinvolte due autovetture: una Peugeot 205, condotta dall’indagato, e una Peugeot 208, alla cui guida era M.C., 31 anni, di Pozzallo.

Dalle indagini esperite, era emerso che la Peugeot 208 era stata tamponata violentemente dalla Peugeot 205 e che il conducente di quest’ultimo veicolo, senza accertarsi se aveva provocato danni materiali e fisici, si era spontaneamente allontanato. La conducente e la madre, che viaggiavano a bordo dell’utilitaria, erano dovute ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Il pensionato era stato rintracciato nella propria abitazione ed ammetteva di avere avuto un sinistro. Dagli ulteriori accertamenti documentale è anche emerso che il suo veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Oltre alla denuncia, all’uomo è stato contestato il verbale amministrativo previsto per la mancanza di assicurazione, il veicolo è stato sequestrato mentre la patente gli è stata ritirata per il reato penale cui era incorso.