Daniele Luchetti gira un film in Sicilia, si cercano comparse

Si continuano a girare film in Sicilia e sono aperti nuovi casting alla ricerca di attori. Stavolta, le selezioni riguardano bambini e adolescenti, di entrambi i sessi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, per la nuova pellicola di Daniele Luchetti. La direzione dei casting è affidata ad Elisabetta Burranca e le riprese inizieranno nel mese di maggio del 2018.

Non sono necessarie esperienze pregresse.



I genitori interessati a proporre la candidatura del proprio figlio, possono inviare via email il seguente materiale:



– Una foto primo piano su sfondo parete bianca

– Una foto figura intera su sfondo parete bianca

(no autoscatti, no occhiali da sole, no foto personali)

– Dati anagrafici completi

-Taglie (altezza, vita e scarpe)

– Due contatti telefonici dei genitori o di chi ne fa le veci

– Un’autorizzazione alla partecipazione al casting, firmata da almeno uno dei genitori anche su carta libera

L’indirizzo email al quale inviare la candidatura è: castingluchettiunder18@gmail.com



Daniele Luchetti, attore e regista, è noto al grande pubblico per i film "La Scuola" e "Mio fratello è figlio unico". Come attore, ha lavorato principalmente con Nanni Moretti e Ferzan Ozpetek.