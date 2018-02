Sicurezza stradale, giornata dei giovani a Scicli

Scicli - Una piramide tronca, collocata in piazza Italia, con un crocifisso rovesciato in cima e caschi incidentati, appesi intorno, è stata l’ immagine visiva, quasi emblematica, della “X° GIORNATA DEI GIOVANI per la sicurezza stradale”, svoltasi a Scicli nei giorni 25 e 26 febbraio.

Un primo richiamo suggestivo e di impatto immediato sul tema sulla sicurezza stradale, reso esplicito da altri cartelloni lì accanto, con scritte su regole di comportamento alla guida, tradotti come veri e propri comandamenti: “non uccidere”; ”non rubare”; “onora il padre e la madre” ; ecc ecc., completi di discalìe di facile lettura e tali da essere immediatamente percepiti e ricordati.

Come per gli altri anni, l’ iniziativa è riferita in particolare ai Giovani e si è avvalsa dell’ operosità delle Associazioni “Scuola Famiglia Q. Cataudella” e Giovani Vite da Amare nel ricordo di Dario Campo”, con la collaborazione dell’ Istituto d’ Istruzione Q. Cataudella, e dalla speciale e nota sensibilità per i problemi Giovanili, del dirigente scolastico prof. Enzo Giannone, dei docenti e degli stessi studenti.