Veuve Clicquot protagonista a Identità di Champagne

Milano - La Maison Veuve Clicquot sarà la nuova protagonista della terza edizione di Identità di Champagne, l’imperdibile appuntamento che si terrà all’interno del più importante congresso di cucina italiano, Identità Golose, dal 3 al 5 marzo.

Durante i tre giorni si alterneranno una serie di incontri in cui le prelibate creazioni di alcune grandi donne dell’alta ristorazione italiana (Cristina Bowerman, Martina Caruso, Caterina Ceraudo, Gaia Giordano, Antonia Klugmann, Rosanna Marziale, Aurora Mazzucchelli, Viviana Varese, Marianna Vitale) verranno abbinate alla Cuvée de Prestige della Maison Veuve Clicquot: La Grande Dame 2006. Questa scelta vuole sottolineare la volontà di Veuve Clicquot di accostare un prodotto d’alta gamma, come La Grande Dame, al mondo degli eccellenti talenti femminili in cucina.



Durante la durata di Identità di Champagne ci sarà l’occasione per far conoscere l’importante progetto portato avanti in questi anni da Veuve Clicquot: Atelier des Grandes Dames. Un network che ha lo scopo di sostenere i talenti femminili dell’alta ristorazione dando un riconoscimento all’impegno di queste donne, valorizzandone il successo e l’imprenditorialità, traendo ispirazione dalla figura da Barbe-Nicole Ponsardin, Madame Clicquot.