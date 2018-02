Ragusa: omaggio alle grandi dell'Ottocento, concerto del Trio Parsifal

Ragusa - Con un omaggio alle grandi compositrici della letteratura musicale prosegue il successo della stagione concertistica “Ibla Classica International”, con la direzione artistica di Giovanni Cultrera e l’organizzazione dell’associazione Agimus, presieduta da Marisa Di Natale. Domenica 4 marzo, alle ore 18.00, al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, il Nuovo Trio Parsifal, composto da Patrizia De Carlo al violino, Emilia Slugocka al violoncello e Anna Paola Milea al pianoforte, farà rivivere le musiche di due delle compositrici più importanti dell’Ottocento, purtroppo vittime della mentalità limitante nei confronti delle donne tipica del tempo in cui vissero: Clara Wieck Schumann e Fanny Mendelssohn Bartholdy.

Apprezzata da Goethe e da Paganini, Clara Wieck è stata non solo un’eccellente pianista, ma anche una intensa compositrice, con circa 23 numeri d’opera compresi in catalogo. La sua attività la accomuna a Fanny Mendelssohn Bartholdy, la cui prodigiosa abilità musicale fu chiara sin dalla giovane età.

Il programma della serata prevedrà l’esecuzione del Trio in Sol minore op.17 della Schumann e del Trio in Re minore op.11 della Mendelssohn.

Sul palco del teatro ibleo il Nuovo Trio Parsifal, nato nel 2001, le cui componenti sono accomunate dall’amore per la riscoperta di brani e compositori ingiustamente dimenticati, come accaduto alle due grandi donne a cui il concerto rende omaggio, con un repertorio che spazia dal classicismo al '900, alla musica contemporanea.

Il Trio si esibisce regolarmente in Italia e all'estero, ottenendo ovunque unanimi consensi di pubblico e di critica. Nel 2017 si è aggiudicato la Silver Medal – Outstanding Achievement per la sezione “trio” ai Global Music Awards. In precedenza è stato premiato quale migliore interprete della Stagione Concertistica 2005 dall’Associazione Culturale “Il Fitto” di Cecina (Livorno). Tra le esibizioni di prestigio, nel 2004 quella al l’Italia al VII Festival Internazionale presso il Teatro Gedung Kesenian di Jakarta su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta. Tra gli altri, si è esibito su invito degli istituti Italiani di Cultura e delle Ambasciate Italiane a New York, Manchester, Barcellona, Lubiana, Zagabria e in Nigeria, oltre che presso importanti istituzioni in Italia.

Il concerto di domenica come di consueto sarà accompagnato dal “Dopoteatro Cocktail”, compreso nel biglietto di ingresso, curato dal ristorante “Il Moro”, con vini offerti dall’azienda Feudo Ramaddini. La stagione concertistica “Ibla Classica international” è sostenuta dal Senato della Repubblica, dalla Regione, dal Comune di Ragusa e da sponsor privati.

Per conoscere il programma completo visitate il sito www.iblaclassica.it; per informazioni o prenotazioni chiamare 338 4339281 o scrivere a info@iblaclassica.it.