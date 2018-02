Chiaramonte: Carnevale, quanto mi costi? Tutte le spese

Chiaramonte Gulfi - Carnevale 2018 è andato in archivio da un pezzo. Che piaccia o no, però, rendicontare le spese sostenute per una manifestazione fa parte del diritto di cronaca. Assieme al diritto di cronaca, viaggia anche il diritto di critica, soprattutto se la manifestazione non costa due lire e si parla di soldi pubblici. Il conto sulle spese sostenute è stato effettuato dal gruppo di opposizione "Valore Chiaramonte", in modo piuttosto analitico e partendo dalle delibere di giunta pubblicate. E in effetti, rispetto ai costi annunciati, c'è stata qualche spesa aggiunta non indifferente.

Delibera Giunta Municipale 154 del 15.12.2017: Approvazione Programma proposto dal “Comitato Carnevale Storico di Chiaramonte Gulfi”, €. 27.000,00

Delibera Giunta Municipale 13 del 25.01.2018: Istanza n.1204 del22.01.2018 del Comitato Carnevale Storico di Chiaramonte Gulfi, €. 2.500,00

Delibera Giunta Municipale 14 del 25.01.2018: Approvazione programma, proposto con nota n. 1521 del 25.01.2018, del Comitato Carnevale Storico di Chiaramonte Gulfi € 30.000,00 così suddivisi:

Associazione Namastè Carnevale Bambini, €. 2.100,00

Consorzio Promozione Chiaramonte Gulfi XXXVI Sagra della Salsiccia -Deejay, €. 13.500,00

Comitato Carnevale Storico di Chiaramonte Gulfi (Pubblicità, SIAE, Servizi Audio Visivi), €. 14.400,00

Delibera Giunta Municipale 18 del 29.01.2018: "Carnevale 2018". Concessione rimborso spese alla Parrocchia San Nicola €. 500,00.

Delibera Giunta Municipale 27 del 10.02.2018: Istanza n.2345 del 09.02.2018 del Comitato Carnevale Storico di Chiaramonte Gulfi", €. 7.500,00.

Delibera Giunta Municipale 28 del 10.02.2018: Assegnazione somma Polizia Locale di Vittoria per la collaborazione €. 1.760,67

Determine Area Vigilanza per rapporti di collaborazione in occasione del Carnevale 2018: 15 del 08.02.2018 Gruppo Alfa €. 4.000,00

19 del 09.02.20184 Unità esterne per parcheggi, €. 900,00

20 del 09.02.2018 Associazione Enalcaccia, €. 1.800,00

TOTALE CARNEVALE 2018, €.75.960,67 di cui € 51.400,00 concessi al Comitato Antico Carnevale di Chiaramonte Gulfi presieduto dal fidanzato dell’Assessore Cristina Terlato.

Il gruppo politico "Valore Chiaramonte", che fa capo all'ex sindaco Vito Fornaro, sottolinea: "Ma com’è possibile che per il programma proposto questo Comitato ha ricevuto ben quattro contributi diversi? Come si spiega che il sabato prima della sfilata dei carri ci sono voluti altri 7.500 euro, oltre ai 14.400 già assegnati, per comprare la plastica per coprire i carri, pagare la SIAE e fare addirittura ancora “altre” spese non specificate?".

Poi, aggiunge: "A fronte di un contributo complessivo di ben 51.400 euro di denaro pubblico, questo Comitato quantomeno ha il dovere etico di rendicontare alla città come ha gestito questi fondi, quali criteri sono stati utilizzati nello spenderli, quanti e a chi sono stati affidati gli incarichi artistici". In parole povere, si chiede di capire come siano stati spesi i soldi, soprattutto quelli alla voce "altre spese", non specificate in maniera chiara nelle delibere.

Poi, rincara la dose, chiedendo all'assessore Terlato spiegazioni sull'incarico: "Assessore Terlato, la città aspetta ancora il suo annunciato comunicato stampa. Riesce a divulgarlo prima del prossimo Carnevale?".