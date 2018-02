Superanolotto: a Noto, un 5 da oltre 93 mila euro

Jackpot sfiorato in Sicilia nell'ultimo concorso del SuperEnalotto: con un "5" un fortunato giocatore di Noto, in provincia di Siracusa, ha portato a casa 93.940,29 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso l'Edicola di via dei Mille, 143. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 106,6 milioni, la quinta vincita più alta messa in palio nella storia del gioco. In Sicilia, fa sapere Agipronews, il Jackpot manca dal 2015, con 21,8 milioni finiti ad Acireale.