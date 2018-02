Scoglitti: furto in chiesa, profanato anche il Tabernacolo

Scoglitti - Il fatto si è verificato un paio di giorni fa ma a Scoglitti, frazione marinara di Vittoria, ancora ne parlano. Un furto dal sapore sacrilego, infatti, si è consumato all'interno della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, la piccola parrocchia che si trova in piazza Cavour. I ladri si sono introdotti nottetempo all'interno della chiesa, forzando la porta laterale, e portando via quasi tutti gli oggetti di valore per diverse migliaia di euro, tra i quali i soldi delle offerte, i calici e molte altre cose donate negli anni dai fedeli.

Ma la cosa che ha fatto più scalpore fra i parrocchiani è stato il fatto che i ladri hanno rubato anche la teca contenente l'Ostia Magna, ovvero l'ostia grande usata dal Sacerdote durante la celebrazione eucaristica. Il tabernacolo, che si trovava dietro l'altare, è stato profanato. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Scoglitti per risalire agli autori del furto.