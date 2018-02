Sesso in cambio di droga, operazione in provincia di Ragusa. FOTO

Ragusa - La polizia ha eseguito 12 misure cautelari in materia di stupefacenti, disposte dalle Procure della Repubblica di Ragusa (Dott. Marco Rota e Dott.ssa Giulia Bisello) e dei Minori di Catania (Dott.ssa Barbagallo), per come deciso dai rispettivi Giudici per le Indagini Preliminari.

L'operazione si è svolta in piazza San Giovanni, a Ragusa, da molto tempo considerato luogo di ritrovo per assuntori e spacciatori. L'operazione ha avuto inizio nel 2016.



Le segnalazioni giunte dai negozianti e residenti del centro storico e ancora di più quelle dei genitori disperati per il continuo uso di droghe da parte dei figli, hanno permesso di inziare le indagini.

Alcune cessioni sono state videoriprese dalle telecamere. Tra gli assuntori anche alcune ragazze che si offrivano di praticare rapporti sessuali per ottenere in cambio la droga o chi cedeva il proprio telefono cellulare in cambio di alcune dosi di cocaina.

Dopo i primi arresti, il mercato della droga si spostava tentando di prendere possesso di Villa Margherita.



In estate, Piazza San Giovanni e le vie del centro storico si svuotano anche degli spacciatori che preferiscono spostarsi a Marina di Ragusa dove il mercato è più florido.

Le indagini hanno permesso di appurare che non vi fosse un unico capo o un’organizzazione ma che ognuno agisse per conto proprio. Certo vi erano dei soggetti più carismatici e con diversi precedenti alle spalle come i fratelli Aiello o gli albanesi Maloku, ma ognuno agiva senza il controllo di altri. Feroce la concorrenza, durante le intercettazioni veniva registrata la preoccupazione da parte degli spacciatori di terminare lo stupefacente, in quanto gli acquirenti si sarebbero rivolti da altri. Tra gli spacciatori identificati anche diversi richiedenti asilo politico. Alcuni sono stati tratti in arresto durante le indagini ed espulsi a seguito del rito direttissimo, altri invece sono oggi destinatari della misura cautelare. È bene sottolineare che molti degli spacciatori iniziavano a cedere droga perché assuntori squattrinati, quindi comprano qualche grammo in più da spacciare ed altra da fumare. Spesso si diventa spacciatori per poter fumare gratis della cannabis, ma poi, ingenuamente, credendo nei facili guadagni i giovani decidono di spacciare come professione. In questo contesto, durante le indagini a cui era sottoposto Giuseppe Aiello, era possibile accertare che al fine di procurarsi del denaro per l’acquisto di stupefacente, l’indagato scippava un’anziana signora in pieno giorno, a due passi da Piazza San Giovanni. La donna per le ferite riportate a seguito della rapina, spirava dopo poche ore dall’intervento d’urgenza a cui era stata sottoposta. In quell’occasione, grazie alla ricostruzione mediante telecamere di videosorveglianza comunale, Aiello veniva arrestato.





10 i maggiorenni colpiti dalle misure cautelari e 2 i minori. Tutti sono stati condotti in carcere o in regime di arresti domiciliari, ad eccezione di due stranieri ai quali è stato notificato il divieto di dimora nel comune di Ragusa; qualora dovessero violare tale ordine, potranno essere condotti in carcere.





Destinatari dei provvedimenti cautelari:

Elvis, Maloku, nato in Albania, 20 anni

Alandro Maloku, nato in Albania, 22 anni

Salvatore Scatà, nato a Ragusa, 24 anni

Giuseppe Sergio, Aiello, nato a Catania, 27 anni

Marco Marco, nato a Catania, 22 anni

Erion Rrapaj, nato in Albania, 26 anni

H.D. albanese di anni 24;

H.S. albanese di anni 25;

B.A. A. tunisino di anni 25 (divieto di dimora nel Comune di Ragusa);

T.L. gambiano di anni 21 (divieto di dimora nel Comune di Ragusa);

Z.A. albanese oggi di anni 18 (collocamento in comunità);

S.K. ragusano di anni 17 (collocamento in comunità).