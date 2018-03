Ragusa, si presenta il libro di Gigliola Alvisi

Ragusa - Nell'ambito dell'iniziativa culturale “Incontri con l'autore” promossa dalla Biblioteca civica “G. Verga”con la collaborazione di “Demea Cultura”, mercoledì 7 marzo prossimo, alle ore 17,30, presso la struttura comunale di via Zama si terrà un nuovo incontro con la scrittrice Gigliola Alvisi.

Nel corso dell'evento culturale l'Alvisi presenterà il suo nuovo romanzo "Troppo piccola per dire sì". L'interessante tema delle spose bambine sarà occasione importante per i partecipanti all'appuntamento culturale per confrontarsi sulla questione femminile, sul diritto di crescere e sui diritti di cittadinanza.