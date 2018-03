Vittoria: per l'8 marzo, una camminata in rosa non competitiva

Vittoria - Giovedì 8 marzo, in occasione della Giornata della donna, avrà luogo una “Camminata in rosa” organizzata dal Comune, in collaborazione con il Centro donna e con il comitato territoriale Uisp.

“Ancora una volta – dichiara il delegato allo Sport, Stefano Frasca - lo sport diventa momento socialmente utile. Nella giornata internazionale della donna abbiamo deciso, di concerto con l’assessore alle Pari Opportunità Valeria Zorzi, di organizzare una camminata sportiva, non competitiva, per le donne della nostra città, al fine di dire no alla violenza domestica, ai femminicidi e alla violenza in tutte le sue manifestazioni, di vincere la disparità della vita, nel lavoro , nello sport e per le pari opportunità, di riconoscere il valore del lavoro familiare, di valorizzare gli uomini che amano le donne e le rispettano”.

La camminata sarà aperta a tutte le donne, alle associazioni e ai cittadini. Il raduno si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport alle ore 9, mentre la partenza è prevista alle 9:30.