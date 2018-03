L'ambasciatrice del Regno Unito a Pozzallo

Pozzallo - L’ambasciatrice del Regno Unito, Jill Morris, in visita ufficiale stamane a Palazzo di Città, dove è stata ricevuta dal Sindaco Roberto Ammatuna. Nel corso dell’incontro si è parlato anche del momento politico italiano, in vista del voto di domenica, e delle novità legate alla Brexit, convenendo entrambi, a prescindere dalle decisioni che saranno prese, sulla piena appartenenza del Regno Unito all’Europa. Argomento centrale dell’incontro l’immigrazione e l’accoglienza operata da anni dalla città della torre. “Un impegno ammirevole – ha detto l’ambasciatrice – che mette insieme in equilibrio la sicurezza e il rispetto dei diritti umani. E’ un vero modello. L’immigrazione – ha proseguito - deve essere vista come una questione a lungo termine, attaccando il problema alla radice. Questa non è una crisi temporanea, ma è la nuova realtà”.

Il Sindaco Roberto Ammatuna ha ricordato l’incontro avuto a Roma con il Ministro dell’Interno Marco Minniti sulla questione sicurezza e la successiva visita del Ministro a Pozzallo, nel novembre scorso. “Il Ministro Minniti affronta le questioni con molta concretezza- ha detto il Sindaco Ammatuna – egli sa ascoltare e lavorare bene. L’ambasciatrice Morris ha toccato con mano l’attività di accoglienza che svolge da anni la nostra città. Per noi gli apprezzamenti manifestateci sono motivo di grande soddisfazione”.

L’Ambasciatrice Morris ha poi visitato l’hotspot all’interno del porto, incontrando ed intrattenendosi con il personale che vi opera, riservando a tutti ringraziamenti per l’attività di accoglienza prestata a favore dei migranti.