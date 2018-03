La Compagnia danzando l'Ottocento si esibisce su Rai 1. VIDEO

Non ce l'hanno fatta a passare il turno i ballerini della "Compagnia Danzando l'Ottocento" di Catania, in cui era presente anche il ragusano Marco Nasello. Nonostante tutto, l'emozione è stata forte e, soprattutto, i giudici hanno apprezzato gli abiti sontuosi, le coreografie curate e quell'aria da "Gattopardo" che si è assaporata in puntata.

Alle 14.00 è andata in onda su Rai 1 la puntata "Ballando on the road" il format nato da una costola del noto programma "Ballando con le stelle" dedicato, però, alle persone comuni che amano il ballo. la Compagnia Danzando l'Ottocento della maestra Lucia Siragusa, ha portato una danza ottocentesca in stile tarantella.

Abiti d'altri tempi, eleganza e semplicità non sono bastati a conquistare un posto in prima serata sabato sera a "Ballando con le stelle". In ogni caso, la Compagnia si è fatta onore, regalando al pubblico un momento di divertimento in stile retrò.