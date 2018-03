Ragusa, fasi provinciali dei Campionati di Scacchi giovanili

Ragusa - Oltre 150 ragazzi di 10 istituti della provincia iblea si affronteranno Lunedì 5 e Martedì 6 Marzo 2018 a partire dalle ore 08:30 presso la Direzione Didattica “Mariele Ventre” di Ragusa in Via Piccinini s.n. per le “fasi provinciali” dei Campionati Individuali Campionati Individuali Assoluti Giovanili di scacchi Under 16 (CIGU16) e Under 20 (CIU20) organizzati dalla Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) (Lunedì 5 Marzo) e il Trofeo Scacchi a Scuola (TSS) e i Campionati Studenteschi di Scacchi (CS) organizzati dal MIUR. (Martedì 6 Marzo).

Le manifestazioni, che determineranno la qualificazione alle fasi regionali delle competizioni sono state fortemente volute dal Delegato Provinciale della F.S.I. Oliviero Ruggieri, in stretta collaborazione con l’Accademia Scacchi Ragusa (della quale Ruggieri è anche il presidente) e verranno realizzate per la prima volta nella provincia di Ragusa.